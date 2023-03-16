IKBY: 'Duhok'ta düşen helikopter dışında başka bir helikopter daha vardı'

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkilileri, dün Duhok şehrinde düşen helikopterin yanında başka bir helikopter daha olduğunu ve söz konusu helikopterin kaçtığını açıkladı.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkilileri, dün Duhok şehrinde düşen helikopterin yanında başka bir helikopter daha olduğunu ve söz konusu helikopterin kaçtığını açıkladı.

Duhok Valisi Ali Teter, dün akşam Duhok'un Berkiyat köyü yakınlarında düşen helikopterin yanında başka bir helikopter olduğunu söyledi. Düşen helikopterde ölenlerin hepsinin terör örgütü PKK üyesi olduklarını vurgulayan Teter, düşen helikopterin yanında bulunan ve içinde terör örgütü PKK üyelerinin bulunduğu başka bir helikopter olduğunu belirterek, ikinci helikopterin olay yerinden kaçarak izini kaybettirdiğini aktardı. Kaçan helikopterin hangi ülkeye gittiğine dair şimdilik bilgileri olmadığını dile getiren Vali Teter, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi. - ERBİL