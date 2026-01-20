Haberler

IKBY'de terör örgütü PKK/YPG yandaşlarından Irak Türkmen Cephesi binasını basma girişimi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'nin 'seferberlik' çağrısı üzerine terör örgütü sempatizanları, Irak Türkmen Cephesi binasına taşlı saldırıda bulundu. Güvenlik güçleri eylemi engelledi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'nin sözde "seferberlik" çağrısı sonrası terör örgütü sempatizanları Irak Türkmen Cephesi binasını taşlayarak, basma girişiminde bulundu.

Suriye ordusunun başarılı operasyonları sonrası Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği bölgelerde çekilen terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'nin sözde "seferberlik" çağrısı sonrası Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) terör örgütü sempatizanları provokatif bir eylemde bulundu. Erbil kentindeki Irak Türkmen Cephesi İl Başkanlığı binası önünde toplanan terör örgütü sempatizanları, binayı taşlayarak, basma girişiminde bulundu.

Ellerinde terör örgütü SDG elebaşı Mazlum Abdi'nin posterlerini taşıyan sempatizanlar, binayı korumakla görevli Türkmen güvenlik personeli ve Erbil polisinin müdahalesiyle engellendi.

Provokatif eylem hakkında açıklama yapan IKBY Oluşumlardan Sorumlu Bölge Bakanı ve ITC Siyasi Büro Üyesi Aydın Maruf, saldırgan grubun bir kısmının yabancı uyruklu kişilerden oluştuğunu belirtti. Maruf, "Güvenlik personelimiz binaya girilmesini engelledi. Ardından Erbil Valisi'nin müdahalesiyle bölgeye ek güvenlik güçleri sevk edildi. Valimize ve emniyet birimlerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Saldırı sonucu binanın camlarının kırıldığını ifade eden Maruf, Irak Türkmen Cephesi'nin bu olaylarda bir taraf olmadığını vurgulayarak, "Yapılan protestolarda binamızın hedef alınması tamamen yanlıştır. Yaşanan bu gerilimde herhangi bir taraf değiliz. Şu an binamız asayiş ve polis birimleri tarafından korunuyor, bu tür saldırıların tekrarlanacağını düşünmüyorum" dedi. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Trump: Birazdan Erdoğan'la çok önemli bir görüşme yapacağım

Trump, apar topar toplantıyı bitirmek istedi! Nedeni de Erdoğan
'Hapse giren adamdan sanatçı olmaz' demişti! Deniz Seki'den Bayhan'a sürpriz bir teklif var

"Hapse giren adamdan sanatçı olmaz" demişti! Bayhan'a bir teklifi var
Narlıdere Kaymakamı'nın ziyareti büyük tartışma yarattı

Kaymakamın ziyareti ilçeyi karıştırdı
'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu

'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu
Pınar Altuğ, Bebek'teki dairesini 108 milyon liraya sattı

Pınar Altuğ Bebek'teki evini sattı, cebine giren para dudak uçuklattı
Fahriye Evcen'in son hali ağızları açıkta bıraktı

İmajını öyle bir değiştirdi ki! Son hali ağızları açıkta bıraktı
ABD, Suriye'de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi

ABD'den tarihi açıklama! YPG resmen yapayalnız kaldı