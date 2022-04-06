IKBY'de petrol rafinesine roketli saldırı

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) bir petrol rafinerisine roketli saldırı düzenlendi.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Erbil kentinin doğusunda yer alan Habat ilçesindeki bir petrol rafinerisi roketli saldırı düzenlendiği bildirildi. Roketlerin söz konusu rafinenin yakınlarına düştüğü ve saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Saldırıya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı. - ERBİL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa