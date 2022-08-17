İkametten hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı
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Eskişehir'de bir ikametten hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı.
Eskişehir'de bir ikametten hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarını aydınlatmak ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Bu çerçevede, Tepebaşı ilçesinde yer alan bir ikametten hırsızlık yaptığı belirlenen Y.Y. isimli şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelinin adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa