İkamet yangını korkuttu

Adıyaman'da, bir ikamette meydana gelen yangın korku ve paniğe neden oldu.

Adıyaman'da, bir ikamette meydana gelen yangın korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Malazgirt Mahallesi Nakıplar Caddesi üzerinde bulunan bir ikamette yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Durum üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, içerisinde piknik tüplerinin de bulunduğu ikametteki yangını yaptıkları çalışmalar sonucunda söndürdü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda ikamette maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN