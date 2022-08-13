İkamet çatısında kenevir bitkisi ele geçirildi Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde evlerinin çatısında bulunan küvette kenevir bitkisi yetiştiren 2 şahıs, yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde evlerinin çatısında bulunan küvette kenevir bitkisi yetiştiren 2 şahıs, yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde Gölbaşı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri Z.B. (56) ve N.B. (52) isimli kadın şahsın ikametine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 9 adet kenevir bitkisi, 6.59 gram esrar maddesi, 1 adet kurutulmaya bırakılmış keneviri bitkisi, 147,87 gram kurutulmuş kenevir ele geçirildi. Kenevir bitkileri muhafaza altına alınırken her iki şahıs ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Cumhuriyet Başsavcılığı Adıyaman Kenevir 3. Sayfa Haberler

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