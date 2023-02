İhsan Bayram Sitesi sakinleri bina müteahhidinin cezalandırılmasını istiyor

Adana'nın Çukurova ilçesinde bir bloğu yıkılan İhsan Bayram Sitesi sakinleri, ayakta kalan diğer blokların da oturulamayacak derecede hasarlı olduğunu ifade ederek, bina müteahhidi hakkında işlem yapılarak cezalandırılmasını istediler.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde Adana'nın Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde bulunan İhsan Bayram Sitesi'nde 14 katlı C blok yıkıldı. Diğer A ve B Blok ise oluşan hasar sebebiyle site sakinlerini tedirgin etti. Ayakta kalan blokların ağır hasar aldığını savunan site sakinleri, binayı yapan müteahhidin cezalandırılması gerektiğini savundu.

Site sakinlerinde Selma Öveç, depremde C bloğun saniyeler içinde yıkıldığını ve komşularının enkaz altında kaldığını belirterek, ayakta kalan A ve B bloklarının da mühürlü olduğu için geçici olarak AFAD çadırlarında kaldıklarını söyledi.

Korku dolu deprem anlarını anlatan Selma Öveç, "Sitenin A bloğundan 1. katta oturuyorum. Gece uykudayken sarsıntı başladı. Biz yatak odasına koştuk. Çok güçlü bir sarsıntıydı. Bizim yatak odasından C blok tamamen görünüyor. Tek gördüğümüz binanın olduğu çöktüğüydü. Çok çabuk çıkıldı. Hemen kendimizi dışarıya attık. Şu anda evimize giremiyoruz, AFAD çadırlarında kalıyoruz." dedi.

Siteyi yapan müteahhidin kusurluğu olduğunu öne süren Selma Öveç, "Eğer bu yıkımda insanların kusuru varsa deliller karartılmadan bir an önce bu sorumluların ceza almalarını istiyorum. O binanın altında ben de olabilirim. Diğer C blokta 92 insan öldü. Sadece 4 kişi sağ kurtuldu." diye konuştu. - ADANA