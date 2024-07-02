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Rize'de Ihlamur Toplamak İçin Ağaçtan Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

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Rize'nin Güneysu ilçesinde ıhlamur toplamak için ağaca çıkan 65 yaşındaki Murat Öztürk, dengesini kaybederek düştü. Kafasını taşa çarpan Öztürk, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Rize'de ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Yeni Cami Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 65 yaşındaki Murat Öztürk, ıhlamur toplamak için ağaca çıktı. Bir süre ıhlamur toplayan Öztürk, daha sonra dengesini kaybederek yere düştü. Kafasını taşa çarpması sonucu ağır yaralanan Öztürk, olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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