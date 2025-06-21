Ihlamur Toplamak İçin Ağaçtan Düşen Kadın Yaralandı

Ihlamur Toplamak İçin Ağaçtan Düşen Kadın Yaralandı
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan 6 metre yükseklikten düşen H.S. yaralandı. Olayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. H.S. hastaneye kaldırılırken, genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan 6 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Olay, Zonguldak'ın Alaplı İlçesi İsafakılı Köyü Durabeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; evin önündeki ıhlamur ağacına çıkan H.S., Ihlamur toplamaya başladı. Bir süre sonra dengesini kaybeden H. S. yaklaşık 6 metre yükseklikten toprak zemine düştü. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, H.S'nin yardımına koştu ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerinde yaralanan H.S. sağlık ekipleri tarafından yaralı kadına ilk müdahalesini yaptıktan sonra Zonguldak Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Vücudunda kırıklar olduğu tespit edilen Kadının genel durumunun iyi olduğu ve tedavisine başlandığı öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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