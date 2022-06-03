İhbara giden polisi boynundan bıçakladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İhbara giden polisi boynundan bıçakladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
İhbara giden polisi boynundan bıçakladı

Erzurum'da psikolojik rahatsızlığı olan şahıs polis ekiplerine bıçakla saldırdı.

Erzurum'da psikolojik rahatsızlığı olan şahıs polis ekiplerine bıçakla saldırdı. Saldırıda bir polis bıçakla boynundan yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yakutiye ilçesine bağlı Hasani Basri Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik rahatsızlığı olan Yakup D.'nin rahatsızlanması üzerine çevredekiler tarafından 112 Acil Sağlık ekibine haber verdi. Yakup D. olay yerine gelen sağlık ekiplerine zorluk çıkarınca, sağlık çalışanları polis ekiplerinden destek istedi.

Çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi. Olay yerinde ekiplerin müdahalesi sırasında Yakup D. cebinden çıkardığı bıçakla, polis memuru V.Y.'yi boynundan bıçakladı. Yaralı polis memuru ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı polis memurunun durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis ekipleri olay sonrası kaçan zanlıyı yakalamak için arama çalışması başlattı. Olay yeri ve çevresinde büyük güvenlik önlemi alan ekipler, metruk binaları da didik didik aradı. Kaçan zanlıyı polis ekipleri olay yerinden 1.5 kilometre uzaklıktaki Mahallebaşı semtindeki bir evde yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan zanlının 11 suç kaydının da olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Münir Karaloğlu Erzurum 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title