İhalede yumruklar konuştu: 2 yaralı, 3 gözaltı

Aksaray'da İcra Dairesinde satılan mülk için ihaleye giren 2 taraf önce sözlü tartıştı sonra da yumruklarla birbirine girdi.

Aksaray'da İcra Dairesinde satılan mülk için ihaleye giren 2 taraf önce sözlü tartıştı sonra da yumruklarla birbirine girdi. 2 kişinin yaralandığı kavgada 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Aksaray Hacıhasanlı Mahallesi 707 sokakta bulunan Aksaray İcra Dairesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, icra dairesi tarafından satışa çıkarılan arsa ihalesinde 2 taraftan birinin fiyatı artırması nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken olayda 2 kişi darp sonucu yaralandı. Kavgaya gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısas ürede olay yerine gelen polis ekipleri olaya karışan 3 şüpheliyi gözaltına alırken 2 yaralı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY