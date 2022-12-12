İHA'nın haberi ses getirdi tacizcinin yakalandığı o ev yıkıldı

Diyarbakır'da geçtiğimiz günlerde 9 yaşındaki bir kız çocuğuna tacizde bulunulan metruk ev İHA'nın haberiyle gündeme gelmişti. Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, metruk evi yıktı. Başkan Beyoğlu : "Son zamanlarda yakaladığımız huzurun bozulmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Diyarbakır'da 5 aralık günü bir tacizci tarafından 9 yaşındaki kız çocuğuna gerçekleşen olayın olduğu 5 Nisan Mahallesi 792 sokakta bulunan metruk ev İhlas Haber Ajansı tarafından gündeme gelmişti. AK Partili Bağlar İlçe Belediyesi Hüseyin Beyoğlu'nun talimatlarıyla o metruk ev iş makinalarıyla yıkıldı. Yıkım çalışmalarını yerinde takip eden Başkan Beyoğlu, "Vatandaşlarımızın yüreği ferah olsun. Bugüne kadar 500 yapıyı yıktığımız gibi bundan sonra da onların huzuru için yoğun gayretle mücadeleye devam edeceğiz. Son zamanlarda huzura kavuşan ilçemizin huzurunun bozulmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

"Halkımızı bu konuda yalnız bırakmadık, bırakmayacağız da"

"Nerede bir şikayet varsa, biz orası için gerekli kararları alıp uygulamaya koyacağız" sözleriyle metruk yapılara karşı verdikleri kararlı mücadeleyi anlatan Beyoğlu, son zamanlarda yapılan hizmetler ve sağlanan değişimle huzur ortamına kavuşan Bağlar'ın yeniden olumsuz görüntülerle gündeme gelmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Beyoğlu, "45 ayda 500'den fazla metruk ve harabe yapıyı ortadan kaldırdık. Bu tablo ilçe tarihinde bir ilktir ve bir rekordur. Şimdi de acil durum arz eden yapılar için hızlı kararlar aldık. Halkımız müsterih olsun. Nerede ihtiyaç ve talep varsa biz üstesine giderek gereğini yapacağız. Son zamanlarda huzuru yakalayan Bağlar'ın huzurunu kimse bozamayacak. Biz buna müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu. - DİYARBAKIR