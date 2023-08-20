İHA'nın haberi ses getirdi: Çevreyolu çilesi sona erdi

Tekirdağ- İstanbul yolunda kavşak çalışmaları yüzünden aylardır sürücülere kabusu yaşatan yol, İHA'nın haberi sonrası kısa sürede çift yönlü olarak trafiğe açıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan 57'nci Alay Caddesi üzerinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kavşak çalışmaları nedeniyle Tekirdağ - İstanbul yolunda trafik akışı uzun süredir iki yönlü tek şeritten sağlanıyordu. Bölgedeki trafikte çilesi İhlas Haber Ajansı muhabirleri tarafından haberleştirilmesi üzerine yolun üzerindeki çalışmalar kısa sürede tamamlanarak Tekirdağ - İstanbul yolu iki yönlü çift şeritten sağlanmaya başladı.

Tekirdağ - İstanbul karayolu üzerinde tatilcilerin oluşturduğu trafik yoğunluğunun yanı sıra yol çalışmalarının da yolu tek şeride indirmesi sebebiyle trafikte yaşanan sıkışıklık, çalışmaların tamamlanmasıyla daha akıcı hale geldi. - TEKİRDAĞ