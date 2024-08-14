Iğdır Suveren Jandarma Karakol Komutanlığına doğa koruma eğitimi verildi

Iğdır'da doğa koruma ve kaçak avcılığın önlenmesi için Iğdır Suveren Jandarma Karakol Komutanlığı personeline doğa koruma eğitimi verildi.

Iğdır Doğa Koruma ve Şube Müdürlüğü personeli ve İl Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekipleri tarafından Iğdır Suveren Jandarma Karakol Komutanlığına ziyaret gerçekleştirildi. Bu ziyaret çerçevesinde, karakol personeline 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu hakkında kapsamlı bilgiler sunuldu. Ayrıca, kaçak avlanmanın önlenmesi, avda kullanılmaması gereken araç ve gereçler, doğa koruma kontrol faaliyetlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve korunan alanlar hakkında bilgilendirme yapıldı. - IĞDIR