Iğdır Sanayi Bölgesinde Yangın: Elektrik Direğine Sıçradı

Iğdır'ın sanayi bölgesinde bulunan çöplerin alev alması sonucu yangın çıktı. Elektrik direğine sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde sanayi bölgesinde bulunan atıklar henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangın, yakındaki elektrik direğine sıçradı. Alevlerin elektrik kablolarını da sarmasıyla birlikte patlama yaşandı. Patlama sesi çevrede paniğe neden olurken, bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, patlama nedeniyle çevredeki bazı iş yerlerinde kısa süreli elektrik kesintileri yaşandı. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken, elektrik altyapısında maddi hasar oluştuğu öğrenildi. - IĞDIR