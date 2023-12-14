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Iğdır'ın Suveren Köyünde Çalınan Hayvanlar Bulundu

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Iğdır merkeze bağlı Suveren köyünde çalınan 5 büyükbaş hayvan, Jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi. 3 şüpheli tutuklandı.

Iğdır'ın Suveren Köyünde hırsızlar tarafından çalınan hayvanlar bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre Iğdır merkeze bağlı Suveren köyünde 5 büyükbaş hayvan çalındı. İhbar üzerine Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde Iğdır İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından hırsızların tespit edilmesi ve hayvanların bulunması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma sonucu çalınan 5 adet büyükbaş hayvan bulunarak sahibine teslim edildi. Yakalanan 3 şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Iğdır Tutuklama Cezaevi Hırsızlık 3. Sayfa Güncel Haberler

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