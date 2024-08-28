Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Çalışmalarını Paylaştı

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü, şehir genelinde bir haftalık çalışma faaliyetlerini kamuoyu ile paylaştı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü, 19 Ağustos ile 26 Ağustos tarihleri arasındaki bir haftalık çalışmalarını kamuoyu ile paylaştı. Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince bir hafta içerisinde 5 bin 30 şahıs sorgulandı. Ayrıca 4 bin 283 araç sorgulandı, 176 araca işlem yapıldı. Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafında da 17 bin 559 kişi hudut kapılarında sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalanarak adli mercilere çıkarıldı. Bu şahıslardan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan operasyonlarda 16.2 kg tütün, bir adet kuru sıkı tabanca, üç adet cep telefonu, bin 108 paket sigara, 19 adet elektronik sigara, 2 bin 200 adet sigara makaronu ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 4 insan taciri 19 düzensiz göçmen yakalandı. Çalışmaların aralıksız devam edeceği belirtildi. - IĞDIR