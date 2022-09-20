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Iğdır yerel haberleri | Iğdır'da çalınan motosiklet 3 yıl sonra bulunarak sahibine teslim edildi

3. Sayfa Haberleri

Iğdır haberler... Iğdır'da çalınan motosiklet 3 yıl sonra bulunarak sahibine teslim edildiIĞDIR Iğdır Erhacı köyünde 3 yıl önce çalınan motosiklet JASAT timleri tarafından bulunarak sahibine teslime edildi.

Iğdır'da çalınan motosiklet 3 yıl sonra bulunarak sahibine teslim edildi

IĞDIR Iğdır Erhacı köyünde 3 yıl önce çalınan motosiklet JASAT timleri tarafından bulunarak sahibine teslime edildi.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri 09 Nisan 2019 yılında çalınan motosikletin bulunması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu çalınan motosikletin Karakoyunlu ilçesi Bulakbaşı köyünde olduğu tespit edildi. Ekipler köye giderek motosiklete el koyarak bir kişi de gözaltına aldı. Motosiklet sahibine teslim edilirken şüpheli şahıs alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 3 yıl sonra çalınan motosikletine kavuşan motosiklet sahibi, "Motosikletim çalındıktan sonra Jandarmaya müracaata bulundum. 3 yıl aradan sonra Jandarmanın JASAT ekibi beni arayarak motosikletimin bulunduğunu söyleyerek bana motosikletimi teslim ettiler. Onlar teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum - 3. Sayfa

Motosiklet JASAT Iğdır 3. Sayfa Yerel Haberler

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