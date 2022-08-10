Iğdır yerel haberleri... Iğdır'da üst geçitte intihar girişimi Iğdır yerel yerel haberine göre Iğdır'da üst geçitte intihar girişimi Iğdır'da gece saatlerinde bir kişi üst geçide çıkarak korkuluklardan kendini sarkıtarak intihar girişiminde bulundu. Iğdır'da üst geçitte intihar girişimi IĞDIR - Iğdır'da gece saatlerinde bir kişi üst geçide çıkarak korkuluklardan kendini sarkıtarak intihar girişiminde bulundu. Olay, Cumhuriyet Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ana yol üzerinde bulunan üst geçide çıkan biri kendini korkuluklardan sarkıtarak intihar edeceğini belirtti. Korkuluklardan intihar etmeye kalkışan şahsı ilk olarak çevrede toplanan vatandaşlar vazgeçirmeye çalıştı. Şahsı ikna etmeyen vatandaşlar polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Uzun süre üst geçitte duran kişiyi polisler şahsın boşluğunda yararlanarak kollarında tutarak aşağı indirdi. İntihar etmeye kalkışan kişi sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum Cumhuriyet Mahallesi Kazım Karabekir Iğdır 3. Sayfa Yerel Haberler

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