Iğdır haberi: Iğdır'da otomobilin çarptığı genç, bisikletinden fırlayarak aracın ön camına düştü

Iğdır'da otomobilin çarptığı genç, bisikletinden fırlayarak aracın ön camına düştü

Otomobilin çarptığı bisikletli gencin durumu ağır

IĞDIR - Iğdır'da akşam saatlerinde yaşanan kazada otomobilin çarptığı genç, bisikletinden fırlayarak aracın ön camına düştü.

Kaza; akşam saatlerinde Iğdır-Doğubayazıt yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolda seyir halinde ve hızlı olduğu söylenilen 55 AEV 573 plakalı otomobil o an yola bisiklet ile yola çıkan Serkan Karaçöl'e çarptı. Çarpma etkisi ile Karaçöl'ün bisikleti ileriye savrulurken Karaçöl ise aracın ön camına düştü. Daha sonra yere savrulan Karaçöl yerde kaldı. Ağır yaralanan Karaçöl'ü gören görgü tanıkları hemen haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri geldi. Hemen Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan Karaçöl, yoğun bakıma alındı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.