Üye Girişi
Haberi Paylaş

Iğdır haberi: Iğdır'da otomobilin çarptığı genç, bisikletinden fırlayarak aracın ön camına düştü

3. Sayfa Haberleri

Gelen Iğdır haberlerine göre Iğdır'da otomobilin çarptığı genç, bisikletinden fırlayarak aracın ön camına düştü Otomobilin çarptığı bisikletli gencin durumu ağır Iğdır'da akşam saatlerinde yaşanan kazada otomobilin çarptığı genç, bisikletinden fırlayarak aracın ön camına düştü.

Iğdır'da otomobilin çarptığı genç, bisikletinden fırlayarak aracın ön camına düştü

Otomobilin çarptığı bisikletli gencin durumu ağır

IĞDIR - Iğdır'da akşam saatlerinde yaşanan kazada otomobilin çarptığı genç, bisikletinden fırlayarak aracın ön camına düştü.

Kaza; akşam saatlerinde Iğdır-Doğubayazıt yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolda seyir halinde ve hızlı olduğu söylenilen 55 AEV 573 plakalı otomobil o an yola bisiklet ile yola çıkan Serkan Karaçöl'e çarptı. Çarpma etkisi ile Karaçöl'ün bisikleti ileriye savrulurken Karaçöl ise aracın ön camına düştü. Daha sonra yere savrulan Karaçöl yerde kaldı. Ağır yaralanan Karaçöl'ü gören görgü tanıkları hemen haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri geldi. Hemen Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan Karaçöl, yoğun bakıma alındı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum - 3. Sayfa

Iğdır 3. Sayfa Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title