Üye Girişi
Haberi Paylaş

Iğdır haber: Iğdır'da dolar gasp ettiği öne sürülen şüpheli Erzincan'da yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Iğdır haber: Iğdır'da dolar gasp ettiği öne sürülen şüpheli Erzincan'da yakalandı

Iğdır yerel 3. sayfa haberine göre Iğdır'da bıçaklı yağma ile yüklü miktarda dolar gasp ettiği iddia edilen şüpheli, Erzincan'da yakalandı.

Iğdır'da bıçaklı yağma ile yüklü miktarda dolar gasp ettiği iddia edilen şüpheli, Erzincan'da yakalandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akyazı uygulama noktasında şüpheli şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Uygula noktasında durdurulan ticari taksi içerisinde yolcu olarak bulunan İ.İ'nin şüpheli hareketleri üzerine polisler araçta yaptıkları aramada 260 bin Amerikan doları ele geçirdi. Şüphelinin polislere Iğdır'daki bir tanıdığından söz konusu dolarları aldığını beyan etmesi üzerine, ekipler Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ile görüşme yaptı. Görüşme sonunda İ.İ'nin Iğdır'da bıçakla yağma suçuna ortak olduğu ve yüklü miktarda dövizi gasp eden 3 şüpheliden biri olduğu tespit edildi.

Dolarları muhafaza altına alan ekipler İ.İ'yi de gözaltına aldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Erzincan Iğdır 3. Sayfa Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title