Iğdır Gümrük Kapısı'nda 2 Milyar Liralık Uyuşturucu Operasyonu

Iğdır Gümrük Kapısı'nda 2 Milyar Liralık Uyuşturucu Operasyonu
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Ticaret Bakanlığı'nın Gümrükler Muhafaza ekipleri, Iğdır Dilucu Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirdikleri operasyonda, piyasa değeri 2 milyar 73 milyon lira olan 691 kilo metamfetamin ele geçirdi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Iğdır Dilucu Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değerinin 2 milyar 73 milyon lira olduğu hesaplanan 691 kilo metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi koordinasyonunda, yasa dışı uyuşturucu madde ticareti ile mücadele faaliyetleri kapsamında, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Iğdır Dilucu Gümrük Kapısı'na gelen transit yük taşıyan bir TIR riskli olarak değerlendirildi. Araca yönelik gerçekleştirilen X-Ray kontrolünün ardından narkotik dedektör köpeği Faça'nın da katılımı ile detaylı aramaya geçildi.

Iğdır Dilucu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli tarafından gerçekleştirilen kontroller neticesinde yasal yük içerisine gizlenmiş halde ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyar 73 milyon lira olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma Aralık Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ederken, Ticaret Bakanlığı'ndan, toplum sağlığını tehdit ederek gençleri uyuşturucu batağına çekmeye çalışan zehir tacirleri ile mücadeleye aralıksız devam edileceği vurgusu yapıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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