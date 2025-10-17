Iğdır Emniyeti, Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Farkındalık Yaratıyor

Iğdır Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilinçlendirmek amacıyla sahaya indi. Bu kapsamda Karakoyunlu İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, hane ve iş yerlerine yönelik bilgilendirme ziyaretleri gerçekleştirdi.

Ziyaretlerde, dolandırıcılık suçlarında sıkça kullanılan yöntemler hakkında vatandaşlara ayrıntılı bilgi verilirken, bu tür olaylara karşı dikkat edilmesi gereken hususlar da aktarıldı. Ekipler, özellikle telefon ve internet üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine karşı alınabilecek önlemler konusunda uyarılarda bulundu. Yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 397 hane ve iş yeri ziyaret edilerek, 978 vatandaşa dolandırıcılık konusunda bilgilendirme yapıldı.

İlçe Emniyet Amirliği yetkilileri, bu tür önleyici faaliyetlerin toplumda farkındalık oluşturmayı ve dolandırıcılık olaylarının önüne geçmeyi hedeflediğini ifade etti. Vatandaşlara, kendilerini kamu görevlisi, polis, savcı ya da banka personeli olarak tanıtarak para veya kişisel bilgi talep eden kişilere kesinlikle itibar etmemeleri çağrısında bulunuldu. - IĞDIR