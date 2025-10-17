Haberler

Iğdır Emniyeti, Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Farkındalık Yaratıyor

Iğdır Emniyeti, Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Farkındalık Yaratıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da emniyet ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla 397 hane ve iş yerini ziyaret etti. Ziyaretlerde, dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgi verildi ve önlemler konusunda uyarılarda bulunuldu.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilinçlendirmek amacıyla sahaya indi. Bu kapsamda Karakoyunlu İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, hane ve iş yerlerine yönelik bilgilendirme ziyaretleri gerçekleştirdi.

Ziyaretlerde, dolandırıcılık suçlarında sıkça kullanılan yöntemler hakkında vatandaşlara ayrıntılı bilgi verilirken, bu tür olaylara karşı dikkat edilmesi gereken hususlar da aktarıldı. Ekipler, özellikle telefon ve internet üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine karşı alınabilecek önlemler konusunda uyarılarda bulundu. Yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 397 hane ve iş yeri ziyaret edilerek, 978 vatandaşa dolandırıcılık konusunda bilgilendirme yapıldı.

İlçe Emniyet Amirliği yetkilileri, bu tür önleyici faaliyetlerin toplumda farkındalık oluşturmayı ve dolandırıcılık olaylarının önüne geçmeyi hedeflediğini ifade etti. Vatandaşlara, kendilerini kamu görevlisi, polis, savcı ya da banka personeli olarak tanıtarak para veya kişisel bilgi talep eden kişilere kesinlikle itibar etmemeleri çağrısında bulunuldu. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bomba iddia: AK Parti, kendilerine gelmek isteyen iki belediye başkanına kapıyı kapattı

AK Parti, iki belediye başkanına kapıyı kapattı: Sizi istemiyoruz
Öcalan'ın 'Umut hakkı' talebi sonrası DEM Parti harekete geçti

Öcalan'ın talebi sonrası DEM'den tansiyonu yükseltecek hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yanlış duymadınız! Lamine Yamal artık imza atamayacak

Yanlış duymadınız! Yamal artık imza atamayacak
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Melek Mosso ve Serkan Sağdıç anlaşmalı olarak boşandı

İki yıllık evlilik tek celsede sona erdi!
Siyasi partileri ziyaret eden Yasemin Minguzzi DEM Parti'yi es geçti

Ahmet Minguzzi'nin annesi TBMM'de! Es geçtiği tek parti var
Yanlış duymadınız! Lamine Yamal artık imza atamayacak

Yanlış duymadınız! Yamal artık imza atamayacak
Lise eğitiminin yeniden yapılandırılmasına ilişkin rapor Erdoğan'a sunuldu

Milyonlarca öğrenci merakla bekliyor! Rapor Erdoğan'a sunuldu
Türk oyuncuyu Romanya Milli Takımı'na davet ettiler

Türk oyuncuyu başka bir milli takıma davet ettiler
Kalp krizi sonrası ilk gelişme! Fatih Ürek'le ilgili umut veren detay

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten yeni haber
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki iddialara son nokta konuldu

Herkes o iddiayı konuşuyordu! Test sonuçları belli oldu
Kurtulmuş kürsüden Kürtçe çağrı yaptı, aynı mesaj TBMM hesabından da paylaşıldı

Kimse beklemiyordu! Açılışı Kürtçe sözlerle yaptı
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu

Memur maaşında bir kaleme zam geldi! İşte yeni yılda ödenecek tutar
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
AK Parti'nin yeni ekonomi paketinin ayrıntıları: Borçlanma oranı, prim desteği, emlak vergisi…

AK Parti'nin hazırladığı yeni paketin detayları belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.