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Iğdır Emniyet Yetkilileri Ağrı'da Güvenlik İş Birliği Görüşmesi Yaptı

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Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede ve Iğdır İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya, Ağrı İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar'ı ziyaret ederek bölgedeki güvenlik durumu ve iş birliği fırsatlarını ele aldılar. Ziyaret, iki il arasındaki güvenlik iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede ve Iğdır İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya, Ağrı İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, bölgedeki güvenlik durumu ve iş birliği fırsatlarına dair çeşitli konular ele alındı. Görüşme sırasında misafirler, Ağrı'da yürütülen güvenlik çalışmaları hakkında bilgi aldı. Dede ve Sakarya, yürütülen başarılı çalışmalardan dolayı Ağrı Emniyet Teşkilatına tebriklerini iletti. Ağrı İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Dede ve Sakarya'ya teşekkür etti. Ziyaretin, iki il arasındaki güvenlik iş birliğini güçlendirmesi açısından önem taşıdığını belirten İpar, bölge halkının güvenliğini sağlamak için her türlü iş birliğine hazır olduklarını ifade etti. Ziyaretin sonunda, Iğdır'dan gelen misafirler, Yılmaz İpar'a gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek, görüşmenin karşılıklı dostluk ve iş birliğini pekiştirdiğini vurguladı. Dede ve Sakarya, İpar ile yaptıkları kısa görüşmenin ardından Ağrı'dan ayrıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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