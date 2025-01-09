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Iğdır Emniyet Müdürü Güvenlik Çalışmalarını İnceledi

Iğdır Emniyet Müdürü Güvenlik Çalışmalarını İnceledi
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Iğdır Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, Aralık İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Dilucu Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğü’nü ziyaret ederek yürütülen güvenlik çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Iğdır Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, Iğdır il sınırları içerisindeki Aralık İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Dilucu Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında incelemelerde bulundu.

Ziyaret sırasında, Aralık İlçe Emniyet Müdürü ve Dilucu Kara Hudut Kapısı yetkilileri ile bir araya gelen Turgay, yapılan çalışmalar ve güvenlik önlemleri hakkında bilgi aldı. Özellikle sınır hattı boyunca gerçekleştirilen güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik yürütülen operasyonel faaliyetler üzerinde duran Turgay, emniyet mensuplarının gösterdiği özveriyi takdir etti. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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