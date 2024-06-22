Iğdır'dan İran'a yük taşıyan tır devrildi, sürücü yaralandı

Iğdır'dan İran'a yük taşıyan bir tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, İran sınırları içerisinde meydana geldi. Iğdır'dan İran'a yük taşıyan Yunus Kuş yönetimindeki yüklü tır, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla yaralı şoför, İran'daki bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi. - IĞDIR