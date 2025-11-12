Iğdır'daki Rüşvet Soruşturmasında İki Avukat Gözaltında

Iğdır'daki "rüşvet" soruşturmasında tutuklanan adliye çalışanlarıyla bağlantıları olduğu belirlenen 2 avukat gözaltına alındı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Mayıs ayında düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan iki adliye çalışanı, "rüşvet", "irtikap" ve "yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama" suçlarından tutuklanmıştı. Soruşturmayı yürüten Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu adliye çalışanlarının Iğdır Barosu'na kayıtlı iki avukatla irtibat halinde olduklarını tespit etti. Bunun üzerine Adalet Bakanlığının izniyle avukatlar G.A. ve R.Ş. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. - IĞDIR