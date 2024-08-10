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Iğdır'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

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Iğdır merkezde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Güvenlik kamerası görüntülerinde kazanın nasıl meydana geldiği görülüyor. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

Iğdır merkezde meydana gelen ve 4 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Iğdır merkez 14 Kasım Mahallesi Tünay Aydemir Caddesi üzerinde meydana geldi. Kazaya ait çıkan güvenlik kamerası kayıtlarında ard arda giden iki süt toplama araçlarında ilki karşı şerite girince karşıdan gelen otomobil ile çarpışıp park halindeki bir otomobile daha vurarak devriliyor. Çarpışan otomobil yan dönerken arkadan gelen diğer süt toplama aracı da önde giden araca çarparak kaldırıma çıkıyor.

Çarpma sonucu 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası devrilen araçtan dumanlar çıkarken vatandaşlar kaza yapan araçların yardımına koştu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçlardan sıkışan ve kurtarılan 4 yaralı Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan 4 araç çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapanan yol yeniden trafiğe açılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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