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Iğdır'da Yolsuzluk Operasyonunda 40 Milyon TL Zarara Yol Açan Personel Tutuklandı

Iğdır'da Yolsuzluk Operasyonunda 40 Milyon TL Zarara Yol Açan Personel Tutuklandı
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Iğdır Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde görevli iki kişinin, 40 milyon TL'yi şahsi hesaplarına aktarmasıyla ilgili olarak düzenlenen operasyonda bir kişi tutuklandı, diğerine adli kontrol uygulandı. Soruşturma derinleştiriliyor.

Iğdır'da 40 milyon TL'yi kendilerinin ve yakınlarının hesabına aktararak kamu kurumunu zarara uğratanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Iğdır Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde görevli iki personelin, 40 milyon TL'yi şahsi ve yakınlarının hesaplarına aktarmasıyla başlayan yolsuzluk soruşturması, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla derinleştirildi. Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, şüpheliler A.E. ve Ö.İ. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden Ö.İ., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Diğer şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın genişletilerek devam ettiği bildirildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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