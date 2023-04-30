Iğdır'da yol vermeye çalışan otomobil kaza yaptı

Iğdır'da karşıdan gelen minibüse yol vermeye çalışan otomobil kaza yaptı.

Kaza dün akşam Iğdır Özgür mahallesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karşıdan gelen minibüse yol vermeye çalışan otomobil kanala girdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve kurtarma ekibi gönderildi. Tekerleğin biri kanala düşen otomobil daha sonra kurtarıldı. - IĞDIR