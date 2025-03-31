Iğdır'da Yoğun Toz Bulutu Hayatı Felç Etti

Iğdır'da etkili olan toz bulutu hayatı felç etti.

Iğdır'da etkili olan yoğun toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde etkisini gösteren toz bulutu, hızla tüm Erhacı köyünü kaplayarak görüş mesafesini ciddi şekilde düşürdü. Toz bulutu daha sonra şehir merkezine doğru ilerledi. Özellikle trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sürücüler zor anlar yaşadı. Etkili olan toz bulutu sonrası gökyüzü pembeye dönüştü. Toz bulutu hayatı felç ederken önüne çıkan her şeyi de savurdu. - IĞDIR