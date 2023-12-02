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Iğdır'da Veteriner Hekim Silahlı Kavgada Hayatını Kaybetti

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Iğdır'ın Aralık ilçesinde çıkan silahlı kavgada aralarında husumet olan veteriner hekim Orhan G. ile Hüseyin K. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Hüseyin K., veteriner hekim Orhan G.'yi silahla yaraladı. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi, ancak veteriner hekim kurtarılamadı. Soruşturma başlatıldı.

Iğdır'ın Aralık ilçesinde çıkan silahlı kavgada veteriner hekim hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet olan veteriner hekim Orhan G. ile Hüseyin K. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hüseyin K., veteriner hekim Orhan G.'yi silahla yaraladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan veteriner hekim Orhan G., sağlık ekiplerin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aralık Iğdır Güvenlik Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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