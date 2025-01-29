Iğdır'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: Bir Şüpheli Yakalandı
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, Merkez bölgesinde düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan bir şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin ikametinde çeşitli uyuşturucular ve silahlar ele geçirildi.
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, Merkez bölgesinde gerçekleştirdiği başarılı bir operasyonla uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu işlediği tespit edilen bir şüpheliyi yakaladı. Yapılan arama faaliyetinde, şüphelinin ikametinde yapılan incelemede; 56 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin, 175 gram kenevir tohumu, 2 adet ruhsatsız tabanca, 29 adet tabanca mermisi ve 1 adet kalaşnikof şarjörü ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu ve silah malzemeleriyle ilgili olarak, yakalanan şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı. - IĞDIR