Iğdır'da Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Tutuklama

Iğdır'da uyuşturucu satıcıları ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca uyuşturucu satıcıları ve silah kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda bir şüpheli yakalandı. Şüphelinin ikametinde yapılan incelemelerde, 158 gram kubar esrar, 3 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 1 av tüfeği ve şarjörü, 76 adet tabanca fişeği ile 35 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca "6136 sayılı kanuna muhalefet" ve "Ruhsatsız tabanca bulundurmak" suçlarından tutuklanarak, Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - IĞDIR