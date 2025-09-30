Haberler

Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

Güncelleme:
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı tespit edilen bir kişiyi yakalayarak, ikametinde ele geçirilen sentetik hap, kubar esrar ve ruhsatsız av tüfeği ile birlikte adliyeye sevk etti.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezinde gerçekleştirdiği operasyonla uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı belirlenen bir kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda kimliği tespit edilen şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelinin ikametinde ve üzerinde yapılan aramalarda sentetik hap, kubar esrar ve bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlı, Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa


