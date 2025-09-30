Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezinde gerçekleştirdiği operasyonla uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı belirlenen bir kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda kimliği tespit edilen şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelinin ikametinde ve üzerinde yapılan aramalarda sentetik hap, kubar esrar ve bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlı, Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - IĞDIR