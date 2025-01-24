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Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Tutuklama

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Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü uyuşturucu maddeyle mücadele çalışmalarında 8 kişi tutuklandı. Düzenlenen operasyonda 60,87 gram esrar, 11,37 gram metamfetamin ve 23 adet ecstasy ele geçirildi.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen uyuşturucu maddeyle mücadele çalışmaları kapsamında 8 kişi tutuklandı.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucu, sokak satıcılarına yönelik önemli bir operasyon düzenlendi. Iğdır'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan "torbacı" olarak bilinen şahıslara yönelik olarak 3 ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde, 7 farklı adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında, 60,87 gram esrar, 11,37 gram metamfetamin ve 23 adet ecstasy ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu madde kullanımıyla ilgili çok sayıda malzeme de bulundu. Yapılan incelemelerde, 18 şahsa uyuşturucu madde kullanma suçundan adli işlem başlatıldı. Uyuşturucu madde imal ve ticareti (TCK Md. 188) suçundan gözaltına alınan 8 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gençleri zehirlemeye yönelik bu tür suçların önlenmesi için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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