Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Iğdır'ın Aralık ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 10 gr. Metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi ve 3 kişi tutuklandı. Ayrıca 5 kişi hakkında uyuşturucu kullanma suçundan yasal işlem başlatıldı.

Iğdır'ın Aralık ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda ; 10 gr. Metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Iğdır'ın Aralık ilçesinde Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri uyuşturucu madde satan ve kullananlara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Bir evde yapılan aramada 10 gr. Metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu Ticareti suçundan 3 kişi tutuklanırken 5 şahıs hakkında ise uyuşturucu kullanma suçundan yasal işlem başlatıldı. - IĞDIR