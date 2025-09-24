Haberler

Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet yetkilileri, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti.

Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 1 haftada yapılan operasyonlarda uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'nin devamına karar verdi

YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'yle ilgili kararını verdi
Bütün İspanya Arda Güler'in dün gece yaptıklarını konuşuyor

Bütün ülke dün gece yaptıklarını konuşuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şarkıcı Maral'dan şoke eden itiraf: Müziğimle siyasi mesaj vermem istendi, uyarılar aldım

Şok eden itiraf: Müziğimle siyasi mesaj vermem istendi, uyarılar aldım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.