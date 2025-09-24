Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 1 haftada yapılan operasyonlarda uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. - IĞDIR