Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
Iğdır'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet yetkilileri, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 1 haftada yapılan operasyonlarda uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Emniyet yetkilileri, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. - IĞDIR
