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Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: 1050 Gram Kubar Esrar Ele Geçirildi

Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: 1050 Gram Kubar Esrar Ele Geçirildi
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Iğdır'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan bir kişi gözaltına alındı. 1050 gram kubar esrar ele geçirildi.

Iğdır'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda kubar denilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Iğdır Merkez bölgesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu işlediği tespit edilen bir şüpheliye yönelik olarak, belirlenen bir ikametgah adresinde arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda, 1050 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 kişi gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Jandarma

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