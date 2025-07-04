Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
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Iğdır İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlamasıyla 1 kişi tutuklandı ve çeşitli uyuşturucu maddeler ile ekipmanlar ele geçirildi.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı tarafından, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçuyla mücadele kapsamında Merkez ilçe sınırları içerisinde düzenlenen operasyonda 1 kişi tutuklandı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı tarafından, yürütülen çalışmalar sonucunda, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen şüphelinin ikamet adresine düzenlenen operasyonda; 76 gram metamfetamin, 3 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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