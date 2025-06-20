Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı kenevir ekimine yönelik düzenlediği operasyonda, 345 gram kubar esrar ve 157 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı kenevir ekimi yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ele geçilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Iğdır'ın Tuzluca ilçesi mülki sınırları içerisinde düzenlenen operasyon kapsamında; 345 gram kubar esrar, 157 kök kenevir bitkisi, 2 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet kenevir öğütme aparatı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 2 adet tüfeğe ait fişek ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - IĞDIR