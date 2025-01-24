Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Gerçekleştirilen operasyonda, bin 191 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin titizlikle yürüttüğü operasyon sonucu yakalanan 4 şüpheliden 1'i, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Iğdır Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi. Diğer 3 şüpheli hakkında ise soruşturma devam ediyor. - IĞDIR