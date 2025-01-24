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Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
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Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 1'i tutuklandı. Operasyonda 1191 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Gerçekleştirilen operasyonda, bin 191 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin titizlikle yürüttüğü operasyon sonucu yakalanan 4 şüpheliden 1'i, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Iğdır Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi. Diğer 3 şüpheli hakkında ise soruşturma devam ediyor. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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