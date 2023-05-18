- Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama Iğdır'da bir aracın bagaj bölümünde koli içerisindeki kutularda bulunan elektrik dağıtım panosunun içerisine gizlenmiş 41 gram Metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

- Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

IĞDIR - Iğdır'da bir aracın bagaj bölümünde koli içerisindeki kutularda bulunan elektrik dağıtım panosunun içerisine gizlenmiş 41 gram Metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir araç içinde uyuşturucu bulundurulduğu üzerine harekete geçti. İl Merkezinde adli makamlardan alınan arama kararırı sonrası araçta yapılan aramada; aracın bagaj bölümünde koli içerisindeki kutularda bulunan elektrik dağıtım panosunun içerisine gizlenmiş şekilde 41 gram Metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltında alındı. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak Iğdır S. Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.