Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kg Metamfetamin Ele Geçirildi

Iğdır'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kg metamfetamin ele geçirildi.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyonlara devam ediyor. Bu kapsamda emniyet güçleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen beş şahıs tespit ederek operasyon düzenlendi. Yapılan titiz takip sonucunda R.Ş., O.G., Ö.G., A.K.A. ve E.Ö. isimli şahısların kullandığı iki araç durduruldu. Araçlarda gerçekleştirilen aramada, poşet içerisinde 1 kg metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonların aralıksız devam edeceği, toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden her türlü suçla mücadelenin kararlılıkla süreceği belirtildi. - IĞDIR