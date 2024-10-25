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Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kg Metamfetamin Ele Geçirildi

Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kg Metamfetamin Ele Geçirildi
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Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen beş kişi yakalandı ve araçlarında 1 kg metamfetamin bulundu. Tutuklanan şahısların emniyetteki işlemleri sürerken, emniyet yetkilileri uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.

Iğdır'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kg metamfetamin ele geçirildi.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyonlara devam ediyor. Bu kapsamda emniyet güçleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen beş şahıs tespit ederek operasyon düzenlendi. Yapılan titiz takip sonucunda R.Ş., O.G., Ö.G., A.K.A. ve E.Ö. isimli şahısların kullandığı iki araç durduruldu. Araçlarda gerçekleştirilen aramada, poşet içerisinde 1 kg metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonların aralıksız devam edeceği, toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden her türlü suçla mücadelenin kararlılıkla süreceği belirtildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Operasyon Güvenlik 3-sayfa Sağlık Hukuk Suç

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