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Iğdır'da Uyuşturucu Madde Ticaretine Yönelik Operasyonda 2 Kişi Yakalandı

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Iğdır'da gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ticaretine yönelik önemli bir başarı elde edildi. Operasyonda 7 bin 500 gram esrar maddesi, 345 kök kenevir bitkisi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Iğdır'da "Uyuşturucu Madde Ticaretine" yönelik gerçekleştiren operasyonda 2 kişi yakalandı.

Iğdır'da uyuşturucu madde ticaretine yönelik yapılan operasyonda önemli bir başarı elde edildi. Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdikleri operasyonda, il merkezinde bulunan 3 adreste arama yaptı. Gerçekleştirilen operasyonda yapılan aramalarda 7 bin 500 gram esrar maddesi, 345 kök kenevir bitkisi ve 1 adet suçta kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılmış olup, soruşturma derinleştirildi. Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve bu tür suçların önlenmesine yönelik kararlı çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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