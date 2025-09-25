Iğdır'da üniversite öğrencilerine güvenlik ve farkındalık eğitimi

Iğdır'da jandarma ekiplerince üniversite öğrencilerine güvenlik ve farkındalık eğitimi verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yeni akademik yılının başlamasıyla birlikte üniversite güvenliğine yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu kapsamda üniversiteye yeni kayıt yaptıran ve öğrenimlerine devam eden öğrencilere suç ve terör örgütlerinin faaliyetleri, siber suçlar, yasa dışı bahis, oltalama yöntemleri, bankacılık ödeme sistemlerinde dolandırıcılık, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı ile zararları konularında uyarılarda bulundu. Ayrıca kadına şiddet olayları ve KADES uygulamasının kullanımı hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Öte yandan Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü'nde görev yapan 68 özel güvenlik personeline, 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında görev ve yetkileri konusunda eğitim verildi.

Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Jandarma, her zaman ve her yerde öğrencilerimizin yanında, yardımında ve yakınında olacaktır. Yeni eğitim öğretim döneminin huzur ve güven ortamında geçmesi için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - IĞDIR