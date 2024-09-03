Iğdır'da Uluslararası Tır Şirketleri Haksız Cezalara Karşı Eylem Yaptı

Iğdır'da bulunan uluslararası tır şirketleri, Iğdır Dilucu Gümrük Kapısı'nda dün sabah saatlerinde giriş ve çıkışları kapatarak, gümrük geçişlerinde karşılaştıkları haksız cezalara karşı tepkilerini dile getirdiler.

Iğdır'da bulunan uluslararası tır şoförleri ve firma temsilcileri, Iğdır Dilucu Gümrük Kapısı'na giderek haksız yere uygulandığını iddia ettikleri cezalar nedeniyle geçiş süreçlerinin zorlaştığını belirttiler. Dün sabah 08.00'de giriş ve çıkışları kapatan TIR şoförleri ve firma temsilcileri hiçbir aracın geçişine izin vermediler. Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı alana Aralık Kaymakamı Muhammet Fatih Aydın gitti. Kaymakam Aydın, tır şoförleri ve firma temsilcilerin isteklerini dinledikten sonra "Valimiz ile görüştük. Cumartesi günü olağanüstü toplantı tertip ettik. Siz bütün belgelerinizi, iddialarınızı getirecekseniz. Onların kanunları belli onlar diyor ki biz şundan para alıyoruz. Bakanlıklar gerekli görüşmeleri yapacaklardır. Eyleminiz amacına ulaşmıştır, sesinizi duyurdunuz" dedi. Tır şoförleri ve firma temsilcileri Kaymakam Aydın'ın isteği üzerine yolu saat 15.30'da tekrar trafiğe açtılar.

Iğdır Şoförler Odası Cemiyeti Başkanı Zafer Burukay Sinay, 8 Eylül'de yapılacak olağanüstü toplantıda sorunların çözülmediği takdirde tekrar eylem yapacaklarını belirterek, "Biz Nahçıvan Hükümeti ile görüştüğümüz zaman bize bizim kanunlarımız böyledir, biz o parayı alacağız diyorlar. Bizde hükümetimizden şunu istiyoruz. Onlar nasıl bizde bu paraları alıyorlarsa onların da araçları geldiği zaman o para alınsın" dedi.

Yazılı bir açıklama yapan Iğdır Şoförler Odası Cemiyeti Başkanı Zafer Burukay Sinay, "Ülkemize giren araçlar boş çıkarken, bizler İran'dan çıkarken yakıt almak zorunda kalıyoruz. Yakıtımızı alıyoruz ve oradan Nahçıvan'a geçerken bu kez de Nahçıvan, 'neden bizden yakıt almadınız' diyerek araçlarımızda 100 litre başına 20 dolar ceza kesiyor. 100 km yol geldikten sonra bir de ayrıca gecikme olsun olmasın 50 dolar araç başı peşin para alıyorlar. Bizim ülke tırlarına uygulanan bu haksızlık kabul edilemez. Aynı adaleti biz de istiyoruz. Biz de aynı yaptırımları uygulayalım. Araçları boş geçiyor, bizim araçlardan bir tane bile boş geçiş yapamaz. Bu haksızlığı dile getirmek ve sesimizi duyurmak istiyoruz" dedi. - IĞDIR