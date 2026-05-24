Iğdır'da trafoyu tamir eden işçi elektrik akımına kapıldı

Iğdır'da arızalı trafoda çalışma yaptığı sırada elektrik akımına kapılan bir işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Söğütlü Mahallesi İrfan Caddesi'nde bulunan elektrik trafosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafoda oluşan arızayı gidermek için çalışma yapan 35 yaşındaki K.D., henüz bilinmeyen bir nedenle elektrik akımına kapılarak yaralandı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan işçi, ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elektrik çarpması sonucu yaralandığı öğrenilen işçinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı