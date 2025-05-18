Iğdır'da Trafik Kazası: 4 Yaralı, 1'i Ağır

Iğdır'da Trafik Kazası: 4 Yaralı, 1'i Ağır
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Iğdır'ın Emek Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Araç içerisinde sıkışan Azerbaycan uyruklu şahıslar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Bir yaralının durumu ağır.

Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Emek Mahallesi Sultan Alparslan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki bir aracın park halindeki başka bir araca arkadan çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazada, araç içerisinde sıkışan Azerbaycan uyruklu 4 şahıs, olay yerine hızla intikal eden İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan titiz ve koordineli müdahale ile bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazazedeler, kurtarma çalışmalarının ardından ivedilikle sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi. Güvenlik güçleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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