Iğdır'da Trafik Denetimleri: Kurallara Uymayan Sürücüye Ceza

Iğdır'da yapıla trafik denetimlerinde bir araç sürücüsüne ceza uygulandı.

Iğdır Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yönelik denetim gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde 55 araç ve sürücüsü incelendi. Ekipler, kurallara uymayan bir araç sürücüsüne cezai işlem uyguladı. Denetimlerin belirli aralıklarla süreceği bildirildi. - IĞDIR