Üye Girişi
Haberler
Merkez Bankası faizi 250 baz puan indirdi

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Çoğunun soyadı aynı! Yangın faciasında ölen 78 kişinin isimleri belli oldu

Çoğunun soyadı aynı! Faciada ölen 78 kişinin isimleri belli oldu
Kayak merkezindeki facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Turizm Bakanı nerede?

78 canı 1 dakikalık açıklamayla geçiştirip sırra kadem bastı
Grand Kartal Otel'de bir yıl önce kalan misafir yangın riskine dikkat çekmiş

Otel müdürüyle misafir arasında bir yıl önce geçen diyalog

Iğdır'da Trafik Denetimleri: Kurallara Uymayan Sürücüye Ceza

Iğdır'da Trafik Denetimleri: Kurallara Uymayan Sürücüye Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da yapılan trafik denetimlerinde şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yönelik kontroller gerçekleşti. 55 araç ve sürücüsü incelendi, kurallara uymayan bir sürücüye ceza kesildi.

Iğdır'da yapıla trafik denetimlerinde bir araç sürücüsüne ceza uygulandı.

Iğdır Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yönelik denetim gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde 55 araç ve sürücüsü incelendi. Ekipler, kurallara uymayan bir araç sürücüsüne cezai işlem uyguladı. Denetimlerin belirli aralıklarla süreceği bildirildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

After Life'ın Brandy'si hayatını kaybetti!
img

Müge Anlı'ya ölüm büyüsü mü yapıldı?
img

Lig'de ve Avrupa'da kabusu yaşayan takım 3 günde dünyaları harcadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tabutu açan anne, oğlunun cenazesine sarılarak öptü

Musalla taşındaki 4 cenazeden hangisine sarılacağını bilemedi
Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj
Canlı yayında hayrete düşüren görüntü! Müge Anlı'ya ölüm büyüsü mü yapıldı?

Müge Anlı'ya ölüm büyüsü mü yapıldı?
Bolu'daki facia sonrası hayrete düşüren görüntü! Bu kez yer Elazığ

Bolu'daki facia sonrası akılalmaz görüntü
Fatih Portakal, Meral Akşener'in yeni görevini duyurdu

Meral Akşener'in yeni görevini duyurarak tarih verdi
Suudi Arabistan'dan yatırım kararı! Parayı duyan Trump rotasını değiştirdi

Prens Selman'ın sözünü duyan Trump rotasını değiştirdi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.